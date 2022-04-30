30 Nisan 2022, Cumartesi
Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı
Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Beta lakaplı Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayda evde olduğu öğrenilen Erener ifadesinde "Arkasından koştum ama düşerken gördüm" demişti. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, yazdığı not yürek yaktı. İşte Simla Ener'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 09:22
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