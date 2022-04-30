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Haberler Galeri Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Beta lakaplı Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayda evde olduğu öğrenilen Erener ifadesinde "Arkasından koştum ama düşerken gördüm" demişti. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, yazdığı not yürek yaktı. İşte Simla Ener'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 30.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 09:22
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Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır, 25 Nisan'da İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti.

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Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.

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Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

"BALKON DEMİRLERİNDEN SARKARKEN GÖRDÜM"

Karakolda ifade veren Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

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Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

Geçtiğimiz yıl da trafik kazası geçiren ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan ünlü rapçi, son pozunda da tekerlekli sandalyeler ve yürüteç ile poz veren talihsiz genç, paylaşımına 'Herkesin iki arabası var' notunu düşmüştü.

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Rapçi ‘Beta’ Berk Bayındır’ın sevgilisi son görüntüsünü paylaştı! Simla Ener’in yazdığı not yürek yaktı

SİMLA ENER'DEN BETA PAYLAŞIMI

Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.