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Haberler Galeri Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet sebebiyle biten Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de umduğu mutluluğu bulamadı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a gönlünü kaptıran başarılı manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan 2 çocuğu var. Bir kız ve bir erkek çocuğu olan Demet Şener'in oğlu Ömer geçen günlerde 13 yaşına girdi. Instagram'dan oğlu Ömer Kutluay ile mutluluk karelerini paylaşan Demet Şener, "Kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" notunu düştü. Annesinin boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Aynı babası' demeden duramadı. Babalarının boyuna yetişen Şener kardeşler spor tutkunu. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol oynarken kızı İrem Kutluay tenis ile ilgileniyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de beğen, topluyor. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 29.04.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 16:20
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

Düzgün fiziği ile senelere 'Bana mısın' demeyen güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. 2 çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNLÜKLERİ DİKKATLERDEN KAÇMIYOR

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.