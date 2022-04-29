Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer hık demiş babasının burnundan düşmüş! Ömer Kutluay babasını örnek alıyor

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet sebebiyle biten Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de umduğu mutluluğu bulamadı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a gönlünü kaptıran başarılı manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan 2 çocuğu var. Bir kız ve bir erkek çocuğu olan Demet Şener'in oğlu Ömer geçen günlerde 13 yaşına girdi. Instagram'dan oğlu Ömer Kutluay ile mutluluk karelerini paylaşan Demet Şener, "Kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" notunu düştü. Annesinin boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Aynı babası' demeden duramadı. Babalarının boyuna yetişen Şener kardeşler spor tutkunu. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol oynarken kızı İrem Kutluay tenis ile ilgileniyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de beğen, topluyor. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...