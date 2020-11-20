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Haberler Galeri Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile benzerliklerini görünce şaşıp kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:33
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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekrana damga vuran Esra Bilgiç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan Bilgiç'in kardeşi Ali ile benzerliklerini görünce şaşıp kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

GAMZE ÖZÇELİK

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

KENAN İMİRZALIOĞLU