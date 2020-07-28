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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 17:41
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in ikizi görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

SERAY KAYA VE BİRAN DAMLA YILMAZ

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

SAADET IŞIL AKSOY VE HANDE SUBAŞI

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

NEHİR ERDOĞAN VE FUNDA ERYİĞİT

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in ikizi herkesi şaşırttı!

Nebahat Çehre ile Evrim Alasya'nın da benzer yönleri çok fazla. Hatta Evrim Alasya zamanında Nebahat Çehre'nin gençliğini bile canlandırmış.