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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:47
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şaşırttı. Söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirten Esra Bilgiç ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Türkan Şoray

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Burak Özçivit

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Burak Özçivit

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Burak Özçivit