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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!
Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:42Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:47