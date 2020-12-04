Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şaşırttı. Söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirten Esra Bilgiç ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...