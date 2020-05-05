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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şoke etti! Meğer…

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri boyunu merak etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 18:19
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şoke etti! Meğer…

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri boyunu merak etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin boyu…

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şoke etti! Meğer…

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şoke etti! Meğer…

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şoke etti! Meğer…

HAZAL SUBAŞI 166 CM

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç herkesi şoke etti! Meğer…

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM