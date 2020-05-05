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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz abisiyle şaşkına çevirdi. Söz dizisinde yakaladığı başarının ardından Hekimoğlu dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz'ın abisi de oyuncu çıktı. Ekranların sevilen oyuncularından olan Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle benzerliği hayrete düşürdü. İşte Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre Acar rolünü canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın abisi...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 16:18
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Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Hekimoğlu dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz'ın abisi de oyuncu çıktı. Ekranların sevilen oyuncularından olan Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle benzerliği benzerlikleri hayrete düşürdü. İşte Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre Acar rolünü canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın abisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Aras Bulut İynemli

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Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Aras Bulut İynemli abisi Orçun İyneli

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Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Aras Bulut İynemli ablası Yeşim İynemli

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Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şaşıp kaldı

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar