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Haberler Galeri Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden ve yeni şarkısından bahseden Altıntop, şaşırtan bir itirafta bulundu. Kadir Şeker'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hakkında tepkisini de dile getiren oyuncu yıllar önce kendisinin de şiddete maruz kaldığını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 08:35
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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

Zorlu AVM'de yakın arkadaşı ile akşam yemeği yiyen Tuba Altıntop, ayaküstü gazetecilere poz verip sohbet etti.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

Şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın bir şarkısını okuduğunu ve yakın zamanda klibiyle birlikte yayınlayacağını söyledi.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

Altıntop, "Pandemi sürecinde çok güzel bir şarkı aldım. Şarkının sözleri rahmetli Onurcan Özcan'a ait bir şarkı. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bomba gibi geliyorum" dedi.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

'Eski eşiniz Rafet El Roman dan destek aldınız mı?' sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Altıntop, "Şarkıyı ilk beğendiğimde ona gönderdim. Yorumlarını bana iletti. Moral motivasyon desteği oldu" dedi.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim

'İlerleyen zamanlarda Rafet El Roman ile düet yapmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Kendisi şu an Almanya'da yeni bir programa başlayacak. Belki oraya geçtiğim zaman birlikte bir şeyler yaparız" diye konuştu.