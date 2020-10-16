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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan şiddet itirafı: Çok acı çektim
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden ve yeni şarkısından bahseden Altıntop, şaşırtan bir itirafta bulundu. Kadir Şeker'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hakkında tepkisini de dile getiren oyuncu yıllar önce kendisinin de şiddete maruz kaldığını itiraf etti.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 08:35
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