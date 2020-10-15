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Haberler Galeri Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Efsane diziler arasında adını yazdıran Dexter, 7 yıllık aranın ardından dönmeye hazırlanıyor. Hayranları haberin duyurulmasının ardından büyük heyecan yaşadı. Yayınlanan dizi 8 sezon boyunca ilgiyle izlenmiş ancak 2013'te final yapmıştı. Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 23:27 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 23:33
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Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dexter Morgan isimli bir seri katilin hikayesini anlatan Dexter'ın ekranlara geri döneceği iddiası hayranları tarafından büyük heyecan yarattı. Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

DEXTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin geri döneceği Dexter on Showtime Twitter hesabından duyuruldu ancak dizinin döneceği tarih henüz açıklanmadı.

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Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

DEXTER KONUSU NE?

Annesinin öldürülmesi ile üç yaşında yetim kalan Dexter Morgan Miami polis memuru Harry Morgan tarafından evlatlık olarak alınmış. Harry'nin eşi Doris tarafından benimsenmiştir. Genç yıllarda Dexter mahallede evcil hayvanları öldürme isteğinin oluştuğunu keşfeder. Harry onları öldürmek için çok erken olduğuna inandığını söyler ve Dexter'in öldürme isteği gittikçe artar. Harry, Dexter'a masum insanları öldürmemesini söyler ve ona birkaç kural öğretir:

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Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

En önemlisi, Dexter asla yakalanmamalısın.

Dexter'ın kurbanları ölmeyi hak etmelidir.

Dexter her zaman katilin suçlu olduğundan emin olmalıdır, bundan dolayı sık sık kurbanın suçlu olduğuna dair kesin kanıtı elde etmek için büyük çaba harcar.

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Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Harry ona normal insan duygularına sahip olmayı, sosyal davranmayı ve katilleri öldürdükten sonra cinayet mahallini temizlemeyi gösterir. Dexter "Karanlık Yolcuyu" (öldürme iç güdüsüne verdiği ad) tatmin etmek için kodu takip eder. Ancak, dördüncü sezonda sonradan masum olduğu kanıtlanan bir fotoğrafçıyı öldürür.