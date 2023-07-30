30 Temmuz 2023, Pazar
Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”
25 ve 23 yaşlarında iki kızı olan şarkıcı Rafet El Roman, aşk hayatıyla gündeme oturdu. Kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile birliktelik yaşamaya başlayan şarkıcı, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Genç sevgilisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Roman, "Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da benim gibi romantik şarkı söyleyen adamın çapkınlığı olsun" açıklamasıyla şaşırttı. Yaş farkından dolayı insanların kendisini yargılamamasını isteyen ünlü isim, üçüncü evliliğe sıcak baktığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:59
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