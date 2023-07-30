Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”

54 yaşındaki sanatçı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Doğru, insanlar ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyorlar. Gerçek ise, ciddi ise yargılamamak lazım. Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok."