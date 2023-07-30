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Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”

25 ve 23 yaşlarında iki kızı olan şarkıcı Rafet El Roman, aşk hayatıyla gündeme oturdu. Kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile birliktelik yaşamaya başlayan şarkıcı, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Genç sevgilisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Roman, "Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da benim gibi romantik şarkı söyleyen adamın çapkınlığı olsun" açıklamasıyla şaşırttı. Yaş farkından dolayı insanların kendisini yargılamamasını isteyen ünlü isim, üçüncü evliliğe sıcak baktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:59
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Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”

Marmaris tatili sonrası Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Rafet El Roman ile sevgilisi Yasemin Gergeç, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turundaydı.

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Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”

"RAFET GİBİ ROMANTİK ŞARKICININ BİRAZ ÇAPKINLIĞI OLSUN"

'Çapkın' etiketinin üzerine yapıştığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan ünlü isim, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamaması gerektiğini ifade etti.

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Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”

54 yaşındaki sanatçı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Doğru, insanlar ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyorlar. Gerçek ise, ciddi ise yargılamamak lazım. Çapkın diye dillerine dolamışlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok."

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Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK SİNYALİ

Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan'la (2014–2017) evlenip boşanan Rafet El Roman, yeniden nikah masasına oturmak isteyip istemediği sorusuna, "Tabii ki Yasemin ile olabilir çünkü onu seviyorum" yanıtını verdi.

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Rafet El Roman’dan genç sevgili isyanı! “Kötü alışkanlığım...”
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