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Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'nin Soner'i Kayhan Açıkgöz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Emre Bey ve Buse Meral'in başrolü paylaştığı dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Açıkgöz'ün ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Kayhan Açıkgöz'ün eşi...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 16:03
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Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Soner karakterine hayat veren Kayhan Açıkgöz, hayatıyla merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

Açıkgöz'ün ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

İşte Kayhan Açıkgöz başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

BUSE MERAL VE SEVGİLİSİ NEBİ TAŞKAN

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Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

BUSE MERAL VE SEVGİLİSİ NEBİ TAŞKAN