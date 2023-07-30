Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı

atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'nin Soner'i Kayhan Açıkgöz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Emre Bey ve Buse Meral'in başrolü paylaştığı dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Açıkgöz'ün ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Vermem Seni Ellere'nin yıldızı Kayhan Açıkgöz'ün eşi...