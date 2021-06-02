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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarının ardından ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'ta lüks malikanede yaşamaya başlamıştı. Dünya basınının gündeminden düşmeyen çift, bu kez malikanelerinin yakınında yaşanan olayla gündem oldu. Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesinin yakınlarında insan kalıntıları bulunduğu bildirilirken, kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.
Giriş Tarihi: 02.06.2021 19:54
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