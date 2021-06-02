Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ile Meghan Markle geçtiğimiz günlerde ilginç bir konuyla gündeme geldi. Fakat bu kez söz konusu olan Harry ile Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği suçlamalar değil, ilk anda akla gelmeyen bambaşka bir durum.