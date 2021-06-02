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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarının ardından ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'ta lüks malikanede yaşamaya başlamıştı. Dünya basınının gündeminden düşmeyen çift, bu kez malikanelerinin yakınında yaşanan olayla gündem oldu. Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesinin yakınlarında insan kalıntıları bulunduğu bildirilirken, kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 19:54
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakarak, ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle bu defa da lüks malikanelerinin yakınlarında bulunan insan kalıntıları ile gündeme geldi.

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

İkilinin, California eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan yaklaşık 15 milyon dolarlık malikanesine birkaç metre uzaklıktaki bir yolda çevre düzenlemesi sırasında insan kalıntıları bulundu.

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

İncelemeye alınan kemikler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, uzun yıllardır bölgede yaşayan Chumash Kızılderili topluluğuna ait olabileceğini ortaya koyarken, kemiklerin yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

Polisin, olaya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığı öğrenildi.

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın malikanesinde insan kalıntıları bulundu

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ile Meghan Markle geçtiğimiz günlerde ilginç bir konuyla gündeme geldi. Fakat bu kez söz konusu olan Harry ile Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesine yönelttiği suçlamalar değil, ilk anda akla gelmeyen bambaşka bir durum.