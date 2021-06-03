Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlerinin yakınlarında inceleme başlatıldı! 10 bin yıllık insan kalıntıları

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. İlk incelemelerde kemiklerin, bölgede 10 bin yıl öncesinde yaşayan insanlara ait olabileceği değerlendirildi. Öte yandan arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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