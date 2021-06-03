ANA SAYFA
Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı
Kalan Müzik'in sahibi yapımcı Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Binden fazla albüm yapan ve Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Saltık'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık'ın vefatından kısa bir süre önce verdiği son röportajı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:30
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13