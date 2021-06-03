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Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

Kalan Müzik'in sahibi yapımcı Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Binden fazla albüm yapan ve Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Saltık'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık'ın vefatından kısa bir süre önce verdiği son röportajı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:30
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Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık'ın cenaze töreninin, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yarın saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde yapılacağı öğrenildi.

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Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK

Türkiye'deki müzikal zenginliğin dünyaya tanıtılmasında önemli katkıları olan Saltık'ın son röportajı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'na konuşan yapımcı son röportajında, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.

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Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR...

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

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Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

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Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.