Hasan Saltık’ın son röportajı ortaya çıktı

PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK

Türkiye'deki müzikal zenginliğin dünyaya tanıtılmasında önemli katkıları olan Saltık'ın son röportajı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'na konuşan yapımcı son röportajında, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.