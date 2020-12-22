"Planları ben kuracağım" Uyanış Büyük Selçuklu'da planları alt üst edecek isim! Kartlar yeniden dağıtılıyor...

Tarihin tozlu sayfalarının ekranlara taşındığı TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da fırtınalar esecek. Özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Dizide "Faysal" karakterine hayat verecek isimin göstereceği performans merak ediliyor. İsmail Ege Şaşmaz, dizide Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek. bir rol üstlenecek.