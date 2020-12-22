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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Planları ben kuracağım" Uyanış Büyük Selçuklu'da planları alt üst edecek isim! Kartlar yeniden dağıtılıyor... "Planları ben kuracağım" Uyanış Büyük Selçuklu'da planları alt üst edecek isim! Kartlar yeniden dağıtılıyor...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni isim mutluluğu yaşanıyor. Son dönemlerin en yetenekli isimleri arasında yer alan İsmail Ege Şaşmaz'ın diziye katılmasıyla hayranları büyük mutluluk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez sete çıkan oyuncunun sahnelerinin olduğu kareler izleyiciler ile paylaşıldı. İsmail Ege Şaşmaz, dizide "Faysal" karakterine hayat verecek. Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 16:50
Tarihin tozlu sayfalarının ekranlara taşındığı TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da fırtınalar esecek. Özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Dizide "Faysal" karakterine hayat verecek isimin göstereceği performans merak ediliyor. İsmail Ege Şaşmaz, dizide Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek. bir rol üstlenecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'FAYSAL' ROLÜNÜ CANLANDIRACAK
TRT 1'in tarihin tozlu sayfalarında kalan Selçuklu Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıktı. Diziden ilk karelerinin yayınlandığı oyuncu, Faysal rolüyle seyircilerle buluşacak.
OLDUKÇA ŞAŞIRTACAK
Dizinin pazartesi günü yayınlanacak 13'üncü bölümünde herkesin tanışacağı Faysal, hikayenin kilit rollerinden birine dönüşecek. Selçuklular ile Batıniler arasındaki mücadelenin belirleyicilerinden biri olacak karakterin kimliğiyle ilgili gerçek, izleyicileri oldukça şaşırtacak.
28 ARALIK PAZARTESİ AKŞAM EKRANDA
Dövüş sahneleriyle de adından söz ettirecek İsmail Ege Şaşmaz'ın kadroya dahil olduğu 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 20: 00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 yılında Manisa'da doğmuş Türk oyuncudur.
İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı.[kaynak belirtilmeli] Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.