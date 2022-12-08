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Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...

Pınar Deniz Yargı dizisindeki performansıyla Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülün aldı. Sahnede yaptığı konuşmasıyla alay konusu olan Deniz, "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Ancak o konuşması alıntı çıktı. Meğer benzer bir konuşmayı yıllar önce dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da yapmış.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:07
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Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...

Ünlü oyuncu Pınar Deniz "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla sosyal medyanın diline düşen Pınar Deniz'in sözleri alıntı çıktı.

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Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 5 yıl önce bir törende yaptığı konuşma ile benzer olması dikkat çekti.

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Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Pınar Deniz, "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerini kullandı.

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Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...

RIHANNA'NIN SÖZLERİNİ Mİ ÖRNEK ALDI?

Deniz'in bu sözleri Rihanna'nın 5 sene önce Harvard'da yaptığı konuşmaya benzetildi.

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Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yıllar önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: