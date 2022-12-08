08 Aralık 2022, Perşembe
Pınar Deniz’in ti’ye alınan konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı! Birebir aynı...
Pınar Deniz Yargı dizisindeki performansıyla Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülün aldı. Sahnede yaptığı konuşmasıyla alay konusu olan Deniz, "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Ancak o konuşması alıntı çıktı. Meğer benzer bir konuşmayı yıllar önce dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da yapmış.
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:07
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