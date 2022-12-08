Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti

Şafak Sezer hikayesi ve oyuncu kadrosuyla bir döneme damgasını vuran Kutsal Damaca'nın yeni filmi için hazırlıkları sürdürdü. Serinin dördün filmi ile ocak ayında beyaz perdeye dönecek olan Sezer, sürpriz bir detaya yer verdi. Daha önce Kolpaçino 3 .Devre filminde birlikte kamera karşısına geçtiği kızı Irmak Sezer ile yeniden bir araya geldi. Irmak Sezer'in son hali ise olay oldu. İşte Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer...