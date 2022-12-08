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Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti

Şafak Sezer hikayesi ve oyuncu kadrosuyla bir döneme damgasını vuran Kutsal Damaca'nın yeni filmi için hazırlıkları sürdürdü. Serinin dördün filmi ile ocak ayında beyaz perdeye dönecek olan Sezer, sürpriz bir detaya yer verdi. Daha önce Kolpaçino 3 .Devre filminde birlikte kamera karşısına geçtiği kızı Irmak Sezer ile yeniden bir araya geldi. Irmak Sezer'in son hali ise olay oldu. İşte Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:34
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Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti

Daha önce "Kolpaçino 3 .Devre" filminde kızı Irmak Sezer ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, Kutsal Damacana 4 filminde de kızıyla birlikte oynayacak. 2016 yılında yayınlanan Kolpaçino'da 7 yaşında olan Irmak şuan tam 13 yaşında.

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Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti

Kızıyla poz veren Sezer, "Normalde oyuncular set zamanında hep ailesinden, çevresinden uzak kalmaktan şikayet eder, üzülürler. Kızım hep ekrandan beni izler, keyiflenirdi. Şimdi ikimize de sonsuza kadar kalacak bir anı oldu" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti

Irmak Sezer'in son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti

İşte Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer...

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Şafak Sezer’den Kutsal Damacana sürprizi! Kızıyla kamera karşısına geçti