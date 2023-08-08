08 Ağustos 2023, Salı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi
Bir yıldır birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu yazı tatil turuyla geçirdi. Bodrum'un ardından yurt dışına giden çift, Yunanistan, İtalya'nın ardından İngiltere'ye gitti. Londra'da olan çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım'dan yüzüklü ilk paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:08
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