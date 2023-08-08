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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi

Bir yıldır birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu yazı tatil turuyla geçirdi. Bodrum'un ardından yurt dışına giden çift, Yunanistan, İtalya'nın ardından İngiltere'ye gitti. Londra'da olan çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım'dan yüzüklü ilk paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:08
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil turuna çıktı.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi

İlk önce Bodrum'a giden çift ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak İngiltere'ye gitti.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi

Londra'da şehrin tadını çıkaran Deniz'in Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini "işte öyle bir şey... 06.08.2023" notuyla paylaşması evlilik teklifi aldığı iddiasını gündeme getirdi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi

"EVLİLİK TEKLİFİ ALDI"

Kaan Yıldırım'dan gelen paylaşım ise iddiaları doğrular nitelikteydi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Yüzüklü paylaşım geldi

Sevgilisi Pınar Deniz ile karelerini, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notuyla paylaşırken evlilik teklifini yaptığı yüzüğü gizlediği bir kare de yayınladı.