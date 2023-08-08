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Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”

Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat etti. 82 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü isimlerden peş peşe veda mesajları geldi. Ayşegül Aldinç "Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasında ıssız kaldık" derken Orhan Gencebay "Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin duygu yüklü veda paylaşımları...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:32
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Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”

Fesuphanallah, Cemalim, Sevince, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çöpçüler, Şaşkın, Esrarabim, Anma Arkadaş ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

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Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”

Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat eden usta sanatçının acı haberini ise kızı Damla Koray, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”

Damla Koray, babasına şu sözlerle veda etti:

"Babam...

'Babamız' Canımın taa içi... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim 'senin çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak.

Hakkını helal et.

Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla"

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Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”

Damla Koray'ın yürek yakan vedasının ardından ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.

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Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”

Ayşegül Aldinç "Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasında ıssız kaldık" derken Orhan Gencebay "Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.