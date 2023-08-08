08 Ağustos 2023, Salı
Efsane müzisyen Erkin Koray’a yürek yakan veda! “Issız kaldık”
Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat etti. 82 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü isimlerden peş peşe veda mesajları geldi. Ayşegül Aldinç "Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasında ıssız kaldık" derken Orhan Gencebay "Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin duygu yüklü veda paylaşımları...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:32
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