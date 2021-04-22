Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

Oyuncu Pınar Deniz, Alem Dergisi'ne son dönemde yaşadığı zor günleri anlattı. Başarılı oyuncu Pınar Deniz, büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini şu sözleriyle açıkladı "Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum.

