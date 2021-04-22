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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan ve son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Pınar Deniz, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgınının ilk günlerinde zor zamanlar geçiren ve hayatını değiştiren olayı anlatan Deniz, "Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:22
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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

Oyuncu Pınar Deniz, Alem Dergisi'ne son dönemde yaşadığı zor günleri anlattı. Başarılı oyuncu Pınar Deniz, büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini şu sözleriyle açıkladı "Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum.

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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

Yargılamamaya çalışıyorum. Dedim ya insanları olduğu gibi kabul edince her ortamdan keyif alabiliyorum. Bir de hayat gerçekten çok anlık ne gerek var enerjini düşürmeye. Kendime bir ütopya yarattım içinde mutlu oluyorum."

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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

"YAŞADIĞIMIZ ÇARESİZLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM."

Pınar Deniz hayatındaki 3 dönüm noktasını anlattı. Deniz"Lise 3 yılı felsefeyle tanıştığım bir dönemdi; kafamın şekillenmesi ve hayata bakış açımın inanılmaz değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. "Vatanım Sensin"de oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Duygularımla tanıştım resmen o projede.

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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

Her duyguyu hissettim diyebilirim oynarken ve beni büyütüp geliştirdi. Tüm ailemin COVID yüzünden hastanede yatması ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar andan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım" dedi.

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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”

"İÇİMDE HEP BİR GİTMEK DUYGUSU VAR."

Seyahat ettiğinde kendini müthiş hissettiğini ve havaalanında tek başına vakit geçirmeyi çok sevdiğini fark eden Deniz "Mesela kendime ben köksüzüm derim hep.