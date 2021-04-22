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Pınar Deniz hayatını değiştiren olayı anlattı: “O çaresizliği hiç unutmayacağım”
'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan ve son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Pınar Deniz, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgınının ilk günlerinde zor zamanlar geçiren ve hayatını değiştiren olayı anlatan Deniz, "Yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım" dedi.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:22
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