ANA SAYFA
Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta da gelenek bozmadı. Reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, #TürkünAdaleti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 55'inci bölümüne, Osman Bey savaş meydanında Nikola'yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:36
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9