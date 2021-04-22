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Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta da gelenek bozmadı. Reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, #TürkünAdaleti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 55'inci bölümüne, Osman Bey savaş meydanında Nikola'yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:36
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Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu

Söğüt'ü ele geçirmek için düzenlediği harekat Osman Bey tarafından engellenen Nikola, Osman Bey'in savaş meydanında kendisine meydan okuması ile ne yapacağını şaşırdı. Söğüt'ün altındaki tünellerin patlatıldığını ve askerlerinin öldüğünü öğrenen Nikola, Malhun Hatun'un da Osman Bey'le birlikte savaştığını görünce çareyi kaçmakta buldu. Osman Bey'in bu zaferi, uç bölgesinde sevinçle karşılandı.

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Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu

Togay'ın vergi talebi nedeniyle halkına zulmeden tekfurlarından kaçan Yarhisar halkı, Osman Bey'in adaletine sığınmak üzere Kayı Obası'na geldi. Osman Bey sığınmacılara kol kanat gererken, Nikola ile yeniden ittifak kuran Togay bu gelişmeden rahatsız oldu.

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Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu

Camuha'yı obaya göndererek sığınmacıların iade edilmesini talep eden Togay, Osman Bey'den olumsuz cevap alınca Kayıları uç bölgesinden söküp atmak için harekete geçti.

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Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu

Osman Bey, Nikola'nın planlarını öğrenmek için Melik'i bir kez daha İnegöl Kalesi'ne gönderdi ancak Nikola sığınmacılar arasına yerleştirdiği ajanı sayesinde Süleyman ve Melik'in Osman Bey'in tutsağı olduğunu öğrenmişti. Melik, Nikola tarafından infaz edilirken, Osman Bey papaya yazdığı mektupla birlikte Süleyman'ı salıvermeye karar verdi.

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Osman Bey mazlumların umudu oldu! Kuruluş Osman zirvenin sahibi oldu

İnegöl Kalesi'ni ele geçirebilmek için ticaret anlaşmasını sürdürmek isteyen ve Nikola ile görüşen Umur Bey, Malhun Hatun'dan Osman Bey'e destek vermemesini istedi.