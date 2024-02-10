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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un "Bir Şarkısın Sen'" programındaki 'Fındık Kurdu Berna' öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! 'Kahverengi gözlerin' şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

Pınar Altuğ'un "Bir Şarkısın Sen'" programındaki 'Fındık Kurdu Berna' öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! 'Kahverengi gözlerin' şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

"Bir Şarkısın Sen" programının sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde, "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, sevimliliğyle pek çok kişinin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak aradan geçen zamanla Berna Karagözoğlu büyüdü ve inanılmaz güzelleşti. Berna Karagözoğlu'nun son hali, onu tanıyanları büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Yıllar içindeki bu inanılmaz değişim, görenleri hayrete düşürdü. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 10:04
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Pınar Altuğ’un Bir Şarkısın Sen’ programındaki ’Fındık Kurdu Berna’ öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! ’Kahverengi gözlerin’ şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

"Bir Şarkısın Sen" programının unutulmaz sunucuları Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in "Fındık Kurdu" olarak tanıttığı Berna Karagözoğlu, şimdi 24 yaşında bir genç kız... Berna Karagözoğlu, son zamanlarda paylaştığı Instagram pozları ise sosyal medyanın gündeminde. İşte "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'nun inanılmaz değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ’un Bir Şarkısın Sen’ programındaki ’Fındık Kurdu Berna’ öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! ’Kahverengi gözlerin’ şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla tanınan Berna Karagözoğlu, "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla akıllara kazındı ve kısa sürede sevilen bir yarışmacı haline geldi.

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Pınar Altuğ’un Bir Şarkısın Sen’ programındaki ’Fındık Kurdu Berna’ öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! ’Kahverengi gözlerin’ şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

Güzel sesi, hareketleri ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, o dönemde 9 yaşındaydı. Ancak şimdilerde 24 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor.

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Pınar Altuğ’un Bir Şarkısın Sen’ programındaki ’Fındık Kurdu Berna’ öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! ’Kahverengi gözlerin’ şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.

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Pınar Altuğ’un Bir Şarkısın Sen’ programındaki ’Fındık Kurdu Berna’ öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! ’Kahverengi gözlerin’ şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

Son halini görenler ise "Bu nasıl değişim", "Fındık Kurdu büyümüş" , " Çok güzel olmuşsun" gibi yorumları yapmaktan kendilerini alamıyor. Ayrıca, Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor ve Instagram'da 116 bin, YouTube'da ise 56,6 bin takipçiye sahip.

İşte Berna Karagözoğlu ve birçok ünlü ismin son halleri...