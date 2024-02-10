Pınar Altuğ'un "Bir Şarkısın Sen'" programındaki 'Fındık Kurdu Berna' öyle bir değişti ki, tanımak imkansız! 'Kahverengi gözlerin' şarkısıyla akıllara kazınmıştı...

"Bir Şarkısın Sen" programının sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde, "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, sevimliliğyle pek çok kişinin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak aradan geçen zamanla Berna Karagözoğlu büyüdü ve inanılmaz güzelleşti. Berna Karagözoğlu'nun son hali, onu tanıyanları büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Yıllar içindeki bu inanılmaz değişim, görenleri hayrete düşürdü. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...