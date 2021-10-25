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Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, son paylaşımına gelen yorum sonrası sinirlendi. Bu kez de dövmeleri hakkında yorum yapan bir takipçisine kayıtsız kalmadı.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:56
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Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı

Fotoğraflarına gelen kötü yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı

Altuğ, hakkında yapılan yoruma anında karşılık verdi.

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Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı

"BENİM BEDENİM"

Hafta sonunu Kocaeli'nde kamp tatili yaparak geçiren ünlü oyuncu, dövmelerinin göründüğü bir fotoğrafını paylaştı.

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Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı

Bir takipçisi, "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.

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Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı

Ünlü oyuncu ise "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" sözleriyle karşılık verdi.