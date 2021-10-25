25 Ekim 2021, Pazartesi
Pınar Altuğ’u kızdıran yorum! Takipçisine sert çıktı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, son paylaşımına gelen yorum sonrası sinirlendi. Bu kez de dövmeleri hakkında yorum yapan bir takipçisine kayıtsız kalmadı.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:56
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