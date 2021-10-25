25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, velayet ve darp davalarında karşı karşıya geldi. Karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olan eski eşler yeni şiddet haberiyle gündeme oturdu. İkilinin daha önce yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat attığı, ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırttığı görüldü. Görüntüler hakkında sessizliğini bozan Aktan, söz konusu görüntülerin öncesi olduğunu belirterek "Bu görüntülerin bir iki dakika öncesi kesildi." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:27
  • 1
  • 11
Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

Anlaşmalı olarak boşanmalarının ardından oğulları Kuzey'in velayeti için mahkemelik olan Özcan Deniz- Feyza Aktan cephesinde sular durulmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Feyza Aktan'ın evine giden Özcan Deniz'in, Aktan tarafından darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

  • 3
  • 11
Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

Olay görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, Feyza Aktan bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

  • 4
  • 11
Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

"GÖRÜNTÜLERİN ÖNCESİ KESİLDİ"

Canlı yayında olayın aslını anlatan Feyza Aktan, söz konusu görüntülerin öncesi olduğunu belirterek "Bu görüntülerin bir iki dakika öncesi kesildi." ifadesini kullandı.

  • 5
  • 11
Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

"GÖRÜNTÜLERİN ÖNCESİNDE BAĞIRIP DURUYORDU"

Evine gelen Deniz'in, kapıyı açar açmaz bağırmaya başladığını söyleyen Aktan, şöyle devam etti.