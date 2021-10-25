Özcan Deniz’i darbeden Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Kapıma gözü dönmüş bir vaziyette geldi

2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, velayet ve darp davalarında karşı karşıya geldi. Karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olan eski eşler yeni şiddet haberiyle gündeme oturdu. İkilinin daha önce yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat attığı, ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırttığı görüldü. Görüntüler hakkında sessizliğini bozan Aktan, söz konusu görüntülerin öncesi olduğunu belirterek "Bu görüntülerin bir iki dakika öncesi kesildi." ifadesini kullandı.