Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

"GÜZEL BİR KADIN GÖRDÜĞÜMDE…"

Uzun zamandır ekranlardan olsa da ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Pınar Altuğ, geçen aylarda Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk olarak katılmış ve güzel bir kadın gördüğünde bakacağını "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla ilgi toplamıştı.