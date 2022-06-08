08 Haziran 2022, Çarşamba
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008'de kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la nikah masasına oturdu. 2009 senesinde kızı Su'yu kucağına alan Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile sevincini takipçileriyle paylaştı. Su'nun güzelliği takipçilerin radarından kaçmadı. Pınar Altuğ, yayınladığı poz ile ortaokuldan mezun olan kızını tebrik etti.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 11:13
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