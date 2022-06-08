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Haberler Galeri Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008'de kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la nikah masasına oturdu. 2009 senesinde kızı Su'yu kucağına alan Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile sevincini takipçileriyle paylaştı. Su'nun güzelliği takipçilerin radarından kaçmadı. Pınar Altuğ, yayınladığı poz ile ortaokuldan mezun olan kızını tebrik etti.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 11:13
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Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

"GÜZEL BİR KADIN GÖRDÜĞÜMDE…"

Uzun zamandır ekranlardan olsa da ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Pınar Altuğ, geçen aylarda Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk olarak katılmış ve güzel bir kadın gördüğünde bakacağını "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla ilgi toplamıştı.

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Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

Altuğ, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" sözleriyle dile getirmişti.

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Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

KOCASINA ROMANTİK KUTLAMA

Sonrasında 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile kutlamıştı.

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Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN SEVGİLİM"

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren bir çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğmuşsun sevgilim" notunu düşmüştü.

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Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin gözlerinde mutluluk gözyaşları! Kızları Su güzelliğiyle mest etti: İşte Su’nun mezuniyetinden görüntü

YENİ LÜKS ARACININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz haftalarda Asmalımescit'te bir lansman çıkışı görüntülenen Pınar Altuğ, muhabirler ile sohbet etmişti.