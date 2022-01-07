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Haberler Galeri Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! 'Kuzum 6 aylık' diyen Pınar'ı gören bir daha baktı

Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! 'Kuzum 6 aylık' diyen Pınar'ı gören bir daha baktı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ün kazanan oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 sene önce dünya evine girdi. Pınar Altuğ, karnı burnunda halini sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ'un paylaşımı yorum ve beğeni yorumuna tutulurken, kayınvalide Nurdan Beykont'dan da yorum geldi! Çiftin, 2009'da kızları Su Atacan dünyaya gelmişti. Sosyal medyada oldukça beğeni toplayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile konuşuluyor. Pınar Altuğ'un kaç yaşında olduğu da çok merak edilen konular arasında. Pınar'ın hamilelik fotoğrafı gündeme oturdu. İşte o kare…

Giriş Tarihi: 07.01.2022 12:50
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Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! ’Kuzum 6 aylık’ diyen Pınar’ı gören bir daha baktı

Pınar Altuğ hamile olduğu dönemden bir karesini paylaştı. Yağmur Atacan'ın annesi kayınvalide Nurdan'dan gelinine hemen yorum geldi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! ’Kuzum 6 aylık’ diyen Pınar’ı gören bir daha baktı

Yağmur Atacan'a 'evet' diyen oyuncu Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk defa annelik duygusunu yaşamıştı.

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Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! ’Kuzum 6 aylık’ diyen Pınar’ı gören bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! ’Kuzum 6 aylık’ diyen Pınar’ı gören bir daha baktı

Gençlik hali ile beğeni toplayan Altuğ, hamile pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

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Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! ’Kuzum 6 aylık’ diyen Pınar’ı gören bir daha baktı

Pınar Altuğ'un bu karesine kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi.