Pınar Altuğ karnı burnunda pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu! 'Kuzum 6 aylık' diyen Pınar'ı gören bir daha baktı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ün kazanan oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 sene önce dünya evine girdi. Pınar Altuğ, karnı burnunda halini sosyal medya hesabından paylaştı. Altuğ'un paylaşımı yorum ve beğeni yorumuna tutulurken, kayınvalide Nurdan Beykont'dan da yorum geldi! Çiftin, 2009'da kızları Su Atacan dünyaya gelmişti. Sosyal medyada oldukça beğeni toplayan Pınar Altuğ'un kızı Su şimdilerde güzelliği ile konuşuluyor. Pınar Altuğ'un kaç yaşında olduğu da çok merak edilen konular arasında. Pınar'ın hamilelik fotoğrafı gündeme oturdu. İşte o kare…