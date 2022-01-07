Pelin Karahan’ın ’taş bebek’ dediği annesine bakın! Benzerlikleri şaşırttı

"ELİM KOLUM HER ŞEYİM CANIM ANNEM"

Pelin Karahan paylaşımında annesine olan duygularını şu sözlerle ifade etti; "Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim, elim kolum her şeyim canım Annem. Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana… bizi, seni bilenler bilir zaten güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin, bir ortama girdiğindeki ışığın…