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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile ilgili gelen yorumlara sert tepki gösteren ünlü isim, son paylaşımına gelen yorum sonrası çılgına döndü. Geçmiş yıllara ait fotoğrafını paylaşan Altuğ, yapılan bir yoruma anında karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:10
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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını, "Madem perşembe o zaman #tbt" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu

Bir takipçisi, "TBT'lerden vazgeç artık. Takıntılı oldun yaş aldıkça. Bugününü yaşa. Sen bugünün resimlerini sergile. Boşver geçmişi. Evet güzeldin, gençtin ama bitti gitti. Şu anda çok güzelsin. Bugünü yaşa. TBT ile yeni kuşak ilgilenmez. Ee biz de zaten biliyoruz, salla" yorumunu yaptı.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu

"CANIM NE İSTERSE O FOTOĞRAFI KOYARIM"

47 yaşındaki ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi. Altuğ, "Şöyle yapalım: Ben canım ne isterse koyayım, siz bakmayın? Salla!" ifadelerini kullandı.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu

"MALUM BEDEN BENİM"

Pınar Altuğ, daha önce de sosyal medyada paylaştığı dövmeli fotoğrafı nedeniyle takipçisiyle karşı karşıya gelmişti. Oyuncuya "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize" yorumu gelmişti.

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Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu

Altuğ ise takipçisine "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" sözleriyle karşılık vermişti.