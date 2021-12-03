03 Aralık 2021, Cuma
Pınar Altuğ gelen yorumla çılgına döndü! Verdiği cevap olay oldu
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile ilgili gelen yorumlara sert tepki gösteren ünlü isim, son paylaşımına gelen yorum sonrası çılgına döndü. Geçmiş yıllara ait fotoğrafını paylaşan Altuğ, yapılan bir yoruma anında karşılık verdi.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:10
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