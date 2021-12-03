03 Aralık 2021, Cuma
Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu
Survivor 2022 yarışması için geri sayım başladı. Yeni sezonda All-Star formatıyla yapılacak yarışmada kimlerin yarışacağı da şimdiden merak konusu oldu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kadronun tamamlandığını bildirmişti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yarışmacılar hakkında ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor 2022 All-Star ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.12.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 17:32
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