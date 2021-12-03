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Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

Survivor 2022 yarışması için geri sayım başladı. Yeni sezonda All-Star formatıyla yapılacak yarışmada kimlerin yarışacağı da şimdiden merak konusu oldu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kadronun tamamlandığını bildirmişti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yarışmacılar hakkında ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor 2022 All-Star ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 17:32
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Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

Survivor 2022 All Star kadrosu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala gözler yarışmacıların kimler olduğuna çevrildi. Acun Ilıcalı'nın 'kadro tamamlandı' açıklamasının ardından yarışmanın takipçileri isim araştırmalarına başladı. Peki, Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor 2022 All-Star ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

SURVIVOR 2022 ALL-STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Suvivor 2022 All Star'ın hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, önceki sezonlara baktığımızda yarışmanın 2022 Şubat ayında başlaması bekleniyor. Kesin tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

SURVIVOR 2022 ALL-STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yarışmacıların resmi olarak kimler olduğu henüz açıklanmazken, bazı paylaşımlar 26 kişinin olacağına yönelik iddiaları güçlendirdi.

İşte Survivor-All Star'da olması beklenen isimler:

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Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

ADEM KILIÇCI

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Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

NİSA BÖLÜKBAŞI - EVRİM KEKLİK