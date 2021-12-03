Survivor 2022 All Star kadrosu açıklanıyor... Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı duyurmuştu

SURVIVOR 2022 ALL-STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yarışmacıların resmi olarak kimler olduğu henüz açıklanmazken, bazı paylaşımlar 26 kişinin olacağına yönelik iddiaları güçlendirdi.

İşte Survivor-All Star'da olması beklenen isimler: