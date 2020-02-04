Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

Gerek oyunculuğu gerek aile hayatıyla çok konuşulan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

