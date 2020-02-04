04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

Özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle fenomen haline gelen Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaşımında yaşadığı taciz olayına isyan etti. Yaşadığı rahatsızlığı anlatan Pınara Altuğ, 'Hepinizi engelliyorum, yetti yahu!' dedi.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 12:38
  • 1
  • 126
Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

Gerek oyunculuğu gerek aile hayatıyla çok konuşulan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

  • 2
  • 126
Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan başarılı oyuncu, kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:

  • 3
  • 126
Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

"Hani ha bire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi engelliyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!"

  • 4
  • 126
Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde 27 yıl önceki fotoğrafını paylaştı. Yıllar içerisindeki değişimi takipçilerini şoke etti.

  • 5
  • 126
Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!

Pınar Altuğ'un fotoğraf arşivinden çıkan bu poz, 1992 yılına ait.