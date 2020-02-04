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Pınar Altuğ dayanamayıp isyan etti: Bu tacizdir!
Özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle fenomen haline gelen Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaşımında yaşadığı taciz olayına isyan etti. Yaşadığı rahatsızlığı anlatan Pınara Altuğ, 'Hepinizi engelliyorum, yetti yahu!' dedi.
Giriş Tarihi: 04.02.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 12:38
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