Pınar Altuğ'un meşhur Bebek dairesi el değiştirdi! İşte satış bedeli

Pınar Altuğ'un Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesini yıllar süren satış iddialarının ardından 85 milyon TL'ye sattığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun evini neden terk ettiği de yeniden gündeme geldi.

2006 yılında İlk Aşkım dizisinin setinde tanışan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 12 Nisan 2008'de dünyaevine girmişti. Uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, özel hayatlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

SATTI SATACAK DENİLEN EV SONUNDA SATILDI! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bu kez Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesiyle gündeme geldi. Yıllardır satış iddialarıyla konuşulan daireyle ilgili sonunda beklenen gelişme yaşandı.

Bu yılın başında Altuğ'un evini 2,5 milyon dolara sattığı öne sürülmüş, ancak ünlü oyuncu söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt ise kaleme aldığı yazıda, Altuğ'un Bebek'teki meşhur dairesini bu kez gerçekten sattığını duyurdu.

85 MİLYON TL'YE ELDEN ÇIKARDI Bülent Cankurt'un aktardığına göre Pınar Altuğ, Bebek'te ünlü bir mekânın üst katında bulunan deniz manzaralı dairesini 85 milyon TL'ye elden çıkardı. Cankurt, bu rakamın güncel kurla yaklaşık 1,7 milyon dolara karşılık geldiğini belirtti.