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Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunun tarifi yok

Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz, Wagner'in darbe girişimi ile sıkıntılı anlar yaşadı. Bir süre kendisinden haber alınmayan şarkıcı hayranlarını korkuttu. Ekibiyle birlikte Türkiye'ye dönen Dinçöz, Moskova'da yaşadıklarını anlattı. Sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu ve bir anda dünya ile dijital anlamda iletişimin kesildiğini belirten şarkıcı, yaşadığımız "Ülkeden çok uzakta bunu yaşamanın tarifi olmadığını düşünüyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:34
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Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunu yaşamanın tarifi yok

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde konser vermek için Moskova'ya gitmişti. Uçaktan iner inmez konaklayacakları otele giden Dinçöz ve ekibi, kısa süre sonra Rusya'da yaşanan olaylardan haberdar oldu.

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Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunu yaşamanın tarifi yok

Camdan baktıklarında sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördüğünü ve bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişiminin kesildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, Moskova'daki darbe girişiminde yaşadıklarını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı. İşte o yazı;

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Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunu yaşamanın tarifi yok

Konser için gittiğiniz Rusya'da darbe girişimine tanık oldunuz. Neler hissettiniz?

Tabii herkes gibi biz de çok korktuk. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Sonra gerçeğe hakim olmaya başlayınca, soğukkanlılıkla işimizi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek adına ne gerekiyorsa ekibim ve ben onu yaptık. Sağ olsunlar bize çok iyi davranıldı. Kaldığımız otelden sadece iş için polisler eşliğinde, yüksek güvenlik önlemleri altında sahneye gittik. Hiçbir şeyden habersiz cumartesi sabahı en erken saatlerinde yeni havalimanından eşim, makyözüm ve asistanımla birlikte Moskova'ya uçtuk. Yanımda bana konserlerde eşlik eden müzisyen arkadaşlarım yoktu. Uçaktan inip kalacağımız otele giriş yaptıktan kısa bir süre sonra olaylardan haberimiz oldu. Camdan baktığımızda sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördük. Bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişimimiz kesildi. Ailem ve sevdiklerimle bir anda bağımız koptu. Uzun saatler sonra, bir şekilde internet temin edip sosyal medya hesaplarımdan durumu özetleyen haber metni ve videoyu paylaştım.

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Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunu yaşamanın tarifi yok

"EVLERİMİZE DÖNEBİLECEK MİYİZ DİYE ŞÜPHELERİMİZ OLDU"

Rusya'da halk nasıl karşıladı bu darbe girişimini? Siz neler gözlemleyebildiniz?

Herkesin ne kadar soğukkanlı davrandığını anlatamam. Etrafta gördüğüm bazı insanlarda o tedirginlik ve stres yüzlerinden okunuyordu. Otelden çıkmamıza izin verilmediği için sokakların tam olarak nabzını ölçemedim. Konuştuğum insanlardan aldığım bilgi doğrultusunda bizde takip edebildik. Böyle durumlarda en çok çocuklar ve yaşlılar ilk anda gelir. Onların savunmasız halleri beni derinden yaralar.

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Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunu yaşamanın tarifi yok

"EN BÜYÜK ŞANSIM EŞİMİN YANIMIZDA OLMASIYDI"

Rusya'da darbe girişimini yaşadığınızda aklınıza ilk ne geldi?

Olayların büyümesinden tedirgin olduk. Bizim kontrolümüzün dışında ve yaşadığımız ülkeden çok uzakta bunu yaşamanın tarifi olmadığını düşünüyorum. Acaba evlerimize dönebilecek miyiz diye şüphelerimiz oldu.