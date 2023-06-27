27 Haziran 2023, Salı
Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunun tarifi yok
Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz, Wagner'in darbe girişimi ile sıkıntılı anlar yaşadı. Bir süre kendisinden haber alınmayan şarkıcı hayranlarını korkuttu. Ekibiyle birlikte Türkiye'ye dönen Dinçöz, Moskova'da yaşadıklarını anlattı. Sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu ve bir anda dünya ile dijital anlamda iletişimin kesildiğini belirten şarkıcı, yaşadığımız "Ülkeden çok uzakta bunu yaşamanın tarifi olmadığını düşünüyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:34
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