Petek Dinçöz Rusya’daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı: Bunun tarifi yok

Konser için gittiğiniz Rusya'da darbe girişimine tanık oldunuz. Neler hissettiniz?

Tabii herkes gibi biz de çok korktuk. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Sonra gerçeğe hakim olmaya başlayınca, soğukkanlılıkla işimizi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek adına ne gerekiyorsa ekibim ve ben onu yaptık. Sağ olsunlar bize çok iyi davranıldı. Kaldığımız otelden sadece iş için polisler eşliğinde, yüksek güvenlik önlemleri altında sahneye gittik. Hiçbir şeyden habersiz cumartesi sabahı en erken saatlerinde yeni havalimanından eşim, makyözüm ve asistanımla birlikte Moskova'ya uçtuk. Yanımda bana konserlerde eşlik eden müzisyen arkadaşlarım yoktu. Uçaktan inip kalacağımız otele giriş yaptıktan kısa bir süre sonra olaylardan haberimiz oldu. Camdan baktığımızda sokaklarda, caddelerde tanklar ve askerlerin olduğunu gördük. Bir anda tüm dünya ile dijital anlamda iletişimimiz kesildi. Ailem ve sevdiklerimle bir anda bağımız koptu. Uzun saatler sonra, bir şekilde internet temin edip sosyal medya hesaplarımdan durumu özetleyen haber metni ve videoyu paylaştım.