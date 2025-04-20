20 Nisan 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Perihan Savaş'ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! "Çok benziyorsunuz"

Perihan Savaş'ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! "Çok benziyorsunuz"

Yeşilçam'da sayısız filmde canlandırdığı karakterlerle ve kadife bakışlarıyla ününe ün katan Perihan Savaş, merhum oyuncu Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu ve geliniyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Övgüler alan paylaşıma takipçilerinden "sanki gerçek anneniz, çok benziyorsunuz", "Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş" gibi yorumlar geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:02
Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

Yeşilçam'ın en çok dikkat çeken yüzlerinden biri olan Perihan Savaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

Usta oyuncu, 1987 yılında meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten bir de oğulları olmuştu.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

1994 yılında kalp krizi geçiren ve beyninde hasar oluşan Yılmaz Zafer, 1,5 yıllık yaşam mücadelesini 9 Kasım 1995'te kaybetti.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

Geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Savaş, bu kez gelinin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

"KAYINVALİDEM DE KAYINVALİDEM"

Perihan Savaş'a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ketenci, bu kez de sosyal medyada yayınladığı videoya düştüğü esprili not dikkat çekti. "Fit check" notuyla günlük kombinlerini takipçileriyle paylaşan Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile birlikte kamera karşısına geçti.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

Ketenci'nin "Kayınvalidem de kayınvalidem" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi topladı.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

"DÜŞÜNSENİZE KAYINVALİDENİZ PERİHAN SAVAŞ"

Bir kullanıcı, "Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş, söyleyeceklerim bu kadar" yorumuyla hayranlığını ifade ederken, bir diğeri "Perihan Savaş her zaman çok güzel" sözleriyle ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

İşte o görüntüler...

Perihan Savaş’ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! Çok benziyorsunuz

İşte o görüntüler...