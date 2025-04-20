Perihan Savaş'ın oğlu ve geliniyle yaptığı paylaşım gündem oldu! "Çok benziyorsunuz"

Yeşilçam'da sayısız filmde canlandırdığı karakterlerle ve kadife bakışlarıyla ününe ün katan Perihan Savaş, merhum oyuncu Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu ve geliniyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Övgüler alan paylaşıma takipçilerinden "sanki gerçek anneniz, çok benziyorsunuz", "Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş" gibi yorumlar geldi.