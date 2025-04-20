"Kutu Bebek Ebrar" büyüdü! Eşref Rüya'nın Yonca'sı Ebrar Demirbilek'in son hali şaşkına çevirdi

Bir dönemin fenomen çocuk programı Çocuktan Al Haberi ile tanınan ve "Kutu Bebek Ebrar" lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, son haliyle gündeme geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç yeteneğin son halini görenler "Tanıyamadık", Sen ne ara büyüdün", "Zaman çabuk geçmiş" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.