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Haberler Magazin Galerileri "Kutu Bebek Ebrar" büyüdü! Eşref Rüya'nın Yonca'sı Ebrar Demirbilek'in son hali şaşkına çevirdi

"Kutu Bebek Ebrar" büyüdü! Eşref Rüya'nın Yonca'sı Ebrar Demirbilek'in son hali şaşkına çevirdi

Bir dönemin fenomen çocuk programı Çocuktan Al Haberi ile tanınan ve "Kutu Bebek Ebrar" lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, son haliyle gündeme geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç yeteneğin son halini görenler "Tanıyamadık", Sen ne ara büyüdün", "Zaman çabuk geçmiş" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:24
Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

Bir dönem Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" programıyla gönüllere taht kuran Ebrar Demirbilek, "Kutu Bebek" lakabıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinmişti.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

Sevimliliği, zekası ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgisini kazanan Demirbilek, kariyerine oyunculukla devam etti.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

HERCAİ'NİN GÜL'ÜYDÜ

atv ekranlarında yayınlanan "Hercai" dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül karakterini canlandıran Ebrar, küçük yaşına rağmen gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

Oyunculuğu sayesinde Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

Zaman hızla geçti, "Kutu Bebek Ebrar" büyüdü ve adeta bambaşka biri oldu.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

"KUTU BEBEK EBRAR" EŞREF RÜYA'DA

Genç yetenek Ebrar, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde olduğu "Eşref Rüya" diziyle izleyici karşısına çıktı.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

Diziye Yonca karakteriyle dahil olan Ebrar Demirbilek, son haliyle dikkat çekti.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

"ÇOK BÜYÜMÜŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ,"Çok büyümüş", "Zaman ne çabuk geçmiş", "Maşallah çok güzel", "Hoş geldin Yonca" gibi yorumlarda bulundu.

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

İşte Ebrar Demirbilek'in son hali

Kutu Bebek Ebrar büyüdü! Eşref Rüya’nın Yonca’sı Ebrar Demirbilek’in son hali şaşkına çevirdi

Ebrar Demirbilek'in son hali