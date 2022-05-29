29 Mayıs 2022, Pazar
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler
Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, nişanlandı. Perihan Savaş, geçen günlerde oğlunun sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi yaptığı o anı Instagram'dan yayınlanmıştı. Savaş, o fotoğrafın altına "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı. İşte o nişandan ilk görüntüler...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 15:46
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9