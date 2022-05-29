29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, nişanlandı. Perihan Savaş, geçen günlerde oğlunun sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi yaptığı o anı Instagram'dan yayınlanmıştı. Savaş, o fotoğrafın altına "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı. İşte o nişandan ilk görüntüler...

Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 15:46
  • 1
  • 9
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer sevgilisi Melis Ketenci ile nişanladı. Perihan Savaş, oğlu ve gelini ile mutlu karesini paylaştı. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri usta oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuran tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'nin nişan paylaşımları sosya medya gündem oldu.

  • 3
  • 9
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'nin nişan paylaşımları sosyal medya ilgi ile takip edildi.

  • 4
  • 9
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Perihan Savaş paylaşımına "Kızım tuz yerine bal koymuş kahveye bal gibi olsun hayatınız" notu ekledi.

  • 5
  • 9
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer nişanlandı! O özel günden ilk kareler

Perihan Savaş, oğlu ve gelini ile mutlu karesini paylaştı.