Kemal Sunal sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe yaptı "Hadi git ulan…"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ve ATV'nin izlenme rekorları kıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in 29 Mayıs 2022 Pazar günkü yayını yine çok konuşulacak sorulara imzasını attı. "Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal'la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin "hadi git ulan!" diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir?" sorusu güne damga vurdu. Yarışmacı 50 bin TL'lik soruya bakın nasıl yanıt verdi.