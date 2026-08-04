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Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Usta oyuncu Perihan Savaş, 19 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Mırnav'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Can dostuna duygusal sözlerle veda eden Savaş, "19 yıl bana arkadaşlık yaptın, şimdi melek oldun" ifadelerini kullandı.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 1

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, can dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 2

Usta oyuncu, 19 yıldır birlikte olduğu kedisi Mırnav'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 3

"ŞİMDİ MELEK OLDUN"

Can dostuna veda eden Perihan Savaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Mırnav... 19 yıl bana arkadaşlık yaptın. Şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım."

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 4

Bugün annesiyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Savaş Zafer de, ailelerinin uzun yıllardır bir parçası olan Mırnav'a duygusal bir paylaşımla veda etti.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 5

Yıllardır yanından ayrılmayan kedisinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Perihan Savaş'ın bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda taziye ve destek mesajı aldı.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 6

Savaş Zafer, Perihan Savaş'ın 1 Haziran 1987'de evlendiği oyuncu Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya geldi.

Yılmaz Zafer, 1994 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre tedavi görmüş, bu süreçte Perihan Savaş eşinin bir an olsun yanından ayrılmamıştı. Çiftin evliliği, Yılmaz Zafer'in 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetmesiyle sona ermişti.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 7

PERİHAN SAVAŞ HAKKINDA

Perihan Savaş, gerçek adıyla Şerife Perihan, Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının en köklü ve saygın kadın oyuncularından biridir.

Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu 8

14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup aslen Trabzon, Sürmenelidir. Sanat hayatına henüz 5 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları çocuk bölümünde adım atmıştır.

Ünlü sanatçının İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelikten ise Zübeyde Melek adında bir kızı bulunuyor.

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