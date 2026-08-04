Perihan Savaş'ı yıkan veda! 19 yıldır yanından ayırmıyordu

Usta oyuncu Perihan Savaş, 19 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Mırnav'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Can dostuna duygusal sözlerle veda eden Savaş, "19 yıl bana arkadaşlık yaptın, şimdi melek oldun" ifadelerini kullandı.

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, can dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Usta oyuncu, 19 yıldır birlikte olduğu kedisi Mırnav'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

"ŞİMDİ MELEK OLDUN" Can dostuna veda eden Perihan Savaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım Mırnav... 19 yıl bana arkadaşlık yaptın. Şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım."

Bugün annesiyle birlikte büyük üzüntü yaşayan Savaş Zafer de, ailelerinin uzun yıllardır bir parçası olan Mırnav'a duygusal bir paylaşımla veda etti.