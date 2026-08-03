Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ilk kez anlattı: "Senaryoya gözyaşım düştü" | İşte Rahimcan Kapkap'ın çocukluk hayali

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, zorlukla geçen hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Tıpkı Emir gibi çocukluk hayalinin annesine ev almak olduğunu belirten Kapkap, "Konya'ya annemi görmeye gitmiştim. 7-8 saat araba kullandım. O yorgunlukla bir bakayım dedim senaryoya, bırakamadım elimden. Bir baktım ağlıyorum. Senaryoya gözyaşımın düştüğü an 'Tamam' dedim" ifadelerini kullandı.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap, ekranların genç yıldızı olarak oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Henüz 28 yaşındaki Kapkap, anlattıklarıyla yaşının çok ötesinde bir hayat tecrübesine sahip olduğunu gösteriyor. Genç oyuncu, Konya'dan İstanbul'a uzanan zorlu yolculuğunu, babasının ardından yaşadığı büyük boşluğu, Emir karakteriyle kurduğu bağı ve geleceğe dair hayallerini içtenlikle ifade etti. Günaydın'a konuşan Kapkap'ın açıklamaları ise şöyle:

DİZİYE DAHİL OLMA SÜRECİNİZ NASIL GELİŞTİ? Bir önceki dizimde yoğun bir çalışma sürecinden yorgun bir şekilde çıkmıştım. Dinlenmeyi düşünüyordum ama bir-iki hafta sonra bu iş geldi. Yapımcımız Mehmet Yiğit Alp ve yönetmenimiz Müge Uğurlar bana bu projeyi teklif ettiklerinde henüz senaryo yoktu ortada. Hikayeyi anlattılar sadece. HEMEN 'TAMAM' MI DEDİNİZ? Yok, hayır senaryoyu bekledim. Normalde 3-4 bölüm okur, ona göre dahil olursun. Bize bir bölüm geldi ama öyle bir bölümdü ki, çok etkilendim. Konya'ya annemi görmeye gitmiştim. 7-8 saat araba kullandım. O yorgunlukla bir bakayım dedim senaryoya, bırakamadım elimden. Bir baktım ağlıyorum. Senaryoya gözyaşımın düştüğü an 'Tamam' dedim.

NEYDİ SİZİ BU KADAR ETKİLEYEN? Emir'in bana çok benzemesi beni çok etkiledi. İlk hayali bile benimkiyle aynı. Çocuğun ilk hayali annesine ev almak. Benim de öyleydi. İlk bölümde "Çok hayalimiz vardı be anne" deyip çöktüğü sahneyi kalbim sıkışa sıkışa oynadım. Yaşam şekli, mahalle ortamı, arkadaşlıklarının bağı... 28 yaşındayım ama benim de 20 yıllık arkadaşlarım var. Hepsi hala kardeşim gibidir. Dolayısıyla benden çok şey var dizide. EN ÇOK ZORLANDIĞINIZ SAHNE HANGİSİYDİ? Senaryoya inandıktan sonra ben her an ağlayabilirim. Kolay ağlayabildiğimi ben de bilmiyordum açıkçası. İşe teslim olduğum için karaktere çok fazla empati duyuyorum. Yani oynamıyorum, Emir'in o ceketini giyince tamamen Emir oluyorum. Onun her cümlesine kefilim. O yüzden ağlamak benim için gülmekten daha kolay şu an. Emir'in yüzü gülmüyor. Hep duygu yoğunluğu yüksek çok zor sahneler çektik.

REYTİNGLERDE ZİRVEDE OLMAK SETE NASIL YANSIYOR? Senaryoya, yapıma ve yönetmene güvenim tam. Reytingler iyi gelince ekibin morali yükseliyor, herkes daha iyisini nasıl yaparım diye üstüne koymaya çalışıyor. İLK KEZ BİR DİZİNİN BAŞROLÜNDE OLMAK SİZE NASIL HİSSETTİRDİ? Aksine 3 hafta mide spazmı yaşadım. Hiç oralarda değildim. Tek hedefim oynamak olduğu için, başrol olayım hayali bende hiç yoktu. Ama bir önceki işimde Erkan abi (Kolçak Köstendil) olsun, Ercan abi olsun (Kesal) birlikte rol aldığımız birçok isim beni bu yönde motive etti. Çok şey öğrendim, deneyimledim onlardan. Ben daha çok karakter oyuncusu olma niyetindeyim. Jön değil yani. Benden yakışıklı milyon tane adam var, derdim yetenekle aurayı harmanlayabilmek.