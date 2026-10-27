İş insanı Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz nisan ayında anlaşmalı olarak bitiren Pelin Karahan, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'ü büyütürken para yönetimi ve birikim konusunda benimsediği alışkanlıkları anlattı.

"Ben para kaybetmenin ne demek olduğunu gördüm ve para sıkıntısı da çektik çocukluğumda, gençliğimde. O yüzden ben çocukluğumdan beri hep biriktirmeyi öğrendim. Yani kazandığımı biriktirmeyi."

Geçmişte yaşadığı maddi sıkıntıların para konusundaki yaklaşımını etkilediğini belirten Pelin Karahan, birikim yapmayı küçük yaşlarda öğrendiğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, parasız kalmanın ve maddi kayıpların ne anlama geldiğini erken yaşta deneyimlediğini ifade ederek şöyle konuştu:

Tasarruf konusunda temkinli davrandığını belirten Karahan, kazandığı paranın önemli bir bölümünü harcamak yerine biriktirmeyi tercih ettiğini anlattı. Uyguladığı yöntemi örneklerle açıklayan oyuncu, kazancının yüzde 60 ila 70'ini kenara ayırdığını belirtti. Karahan, "10 kazanıyorsam yedisini biriktireyim ya da altısını, üçünü, dördünü harcayayım. Mutlaka bir tarafta birikmesi, biraz garantici bir yaklaşımım vardı. Sonra da devam etti ama çok şükür karşılığını aldım." ifadelerini kullandı.

Karahan, "Hiçbir zaman öyle har vurup harman savuran bir tip olmadım ama aşırı cimri olup hiçbir şey yaşamayan bir tip de olmadım. Dikkatliyimdir. Ama kendim kazandığımı kendim harcarım ama mutlaka biriktirerek devam ederim o harcamaya da. Hâlâ daha öyleyim." dedi.

Kendini aşırı tutumlu biri olarak tanımlamayan oyuncu, kazandığı parayı harcarken birikim yapmayı da sürdürdüğünü ifade etti.

ÇOCUKLARINA MUTLU OLACAKLARI BİR İŞ DİLİYOR

CNBC Türkiye'ye konuşan Pelin Karahan, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile meslek seçimi üzerine yaptığı bir sohbetten de bahsetti. Çocuklarının ileride hem severek çalışacakları hem de geçimlerini sağlayabilecekleri bir mesleğe sahip olmalarını istediğini belirten oyuncu, onlara yönelik temennisini şu sözlerle aktardı:

"Geçen gün öyle aramızda işle ilgili bir konuşma oldu. İnşallah dedim, hem mutlu olduğunuz, her sabah keyifle gittiğiniz hem de para kazanabildiğiniz bir işiniz olsun."