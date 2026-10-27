Pelin Karahan’ın birikim yöntemi şaşırttı! 10 kazanıp 7’sini biriktiriyor
Bir dönemin sevilen gençlik dizisi "Kavak Yelleri"nde Aslı karakteriyle tanınan Pelin Karahan, çocukluk yıllarında yaşadığı maddi sıkıntıları ve yıllardır sürdürdüğü tasarruf alışkanlığını anlattı. Kazancının büyük bölümünü biriktirdiğini söyleyen oyuncu, evini ve arabasını kendi imkânlarıyla aldığını açıkladı.
İş insanı Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz nisan ayında anlaşmalı olarak bitiren Pelin Karahan, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'ü büyütürken para yönetimi ve birikim konusunda benimsediği alışkanlıkları anlattı.
"PARA KAYBETMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Geçmişte yaşadığı maddi sıkıntıların para konusundaki yaklaşımını etkilediğini belirten Pelin Karahan, birikim yapmayı küçük yaşlarda öğrendiğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, parasız kalmanın ve maddi kayıpların ne anlama geldiğini erken yaşta deneyimlediğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Ben para kaybetmenin ne demek olduğunu gördüm ve para sıkıntısı da çektik çocukluğumda, gençliğimde. O yüzden ben çocukluğumdan beri hep biriktirmeyi öğrendim. Yani kazandığımı biriktirmeyi."
10 KAZANIYORSA 7'SİNİ BİRİKTİRİYOR
Tasarruf konusunda temkinli davrandığını belirten Karahan, kazandığı paranın önemli bir bölümünü harcamak yerine biriktirmeyi tercih ettiğini anlattı. Uyguladığı yöntemi örneklerle açıklayan oyuncu, kazancının yüzde 60 ila 70'ini kenara ayırdığını belirtti.
Karahan, "10 kazanıyorsam yedisini biriktireyim ya da altısını, üçünü, dördünü harcayayım. Mutlaka bir tarafta birikmesi, biraz garantici bir yaklaşımım vardı. Sonra da devam etti ama çok şükür karşılığını aldım." ifadelerini kullandı.
"EVİMİ DE ARABAMI DA KENDİM ALDIM"
Yıllar boyunca sürdürdüğü birikim alışkanlığının kendisine önemli kazanımlar sağladığını söyleyen Pelin Karahan, maddi varlıklarını kendi emeğiyle elde ettiğini vurguladı.
Ünlü oyuncu, "Evim, bilmem neyim, arabam, her şeyimi kendim aldım, yaptım tek başıma." sözleriyle ekonomik bağımsızlığını kendi kazancıyla sağladığını dile getirdi.
"HAR VURUP HARMAN SAVURAN BİRİ OLMADIM"
Tasarruf yapmanın hayatın keyiflerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Karahan, harcamalarında dengeli davranmaya özen gösterdiğini söyledi.
Kendini aşırı tutumlu biri olarak tanımlamayan oyuncu, kazandığı parayı harcarken birikim yapmayı da sürdürdüğünü ifade etti.
Karahan, "Hiçbir zaman öyle har vurup harman savuran bir tip olmadım ama aşırı cimri olup hiçbir şey yaşamayan bir tip de olmadım. Dikkatliyimdir. Ama kendim kazandığımı kendim harcarım ama mutlaka biriktirerek devam ederim o harcamaya da. Hâlâ daha öyleyim." dedi.
ÇOCUKLARINA MUTLU OLACAKLARI BİR İŞ DİLİYOR
CNBC Türkiye'ye konuşan Pelin Karahan, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile meslek seçimi üzerine yaptığı bir sohbetten de bahsetti. Çocuklarının ileride hem severek çalışacakları hem de geçimlerini sağlayabilecekleri bir mesleğe sahip olmalarını istediğini belirten oyuncu, onlara yönelik temennisini şu sözlerle aktardı:
"Geçen gün öyle aramızda işle ilgili bir konuşma oldu. İnşallah dedim, hem mutlu olduğunuz, her sabah keyifle gittiğiniz hem de para kazanabildiğiniz bir işiniz olsun."