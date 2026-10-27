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Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ve bebeğiyle çıktığı sonbahar yürüyüşünden kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun aile pozları, sosyal medyada ilgi gördü.

Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü 1

"Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle tanınan oyuncu Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ve bebeğiyle çıktığı sonbahar yürüyüşünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun aile pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü 2

Oyuncu Beste Kökdemir, özel hayatındaki mutlu gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir törenle evlenen Kökdemir, nikâhın ardından anne olacağını duyurmuştu.

Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü 3

Evliliklerinin ardından anne-baba olma heyecanını yaşayan çift, 28 Kasım'da ilk çocuklarını kucaklarına aldı. İlk kez annelik deneyimi yaşayan Kökdemir, şimdilerde vaktini eşi ve bebeğiyle geçiriyor.

Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü 4

AİLECE SONBAHARIN TADINI ÇIKARDILAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişimini sürdüren ünlü oyuncu, bu kez ailesiyle çıktığı doğa yürüyüşünden kareleri yayımladı. Sararmış yaprakların arasında yürüdükleri anları paylaşan Kökdemir, fotoğraflarına "An Autumn Tale" notunu düştü.

Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü 5

Kısa sürede ilgi gören paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu geldi. Beste Kökdemir'in eşi ve bebeğiyle verdiği samimi pozlar, takipçilerinin beğenisini topladı.

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