Beste Kökdemir'den eşi ve bebeğiyle sonbahar pozu! Aile kareleri ilgi gördü
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ve bebeğiyle çıktığı sonbahar yürüyüşünden kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun aile pozları, sosyal medyada ilgi gördü.
"Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle tanınan oyuncu Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ve bebeğiyle çıktığı sonbahar yürüyüşünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun aile pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Oyuncu Beste Kökdemir, özel hayatındaki mutlu gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile sade bir törenle evlenen Kökdemir, nikâhın ardından anne olacağını duyurmuştu.
Evliliklerinin ardından anne-baba olma heyecanını yaşayan çift, 28 Kasım'da ilk çocuklarını kucaklarına aldı. İlk kez annelik deneyimi yaşayan Kökdemir, şimdilerde vaktini eşi ve bebeğiyle geçiriyor.
AİLECE SONBAHARIN TADINI ÇIKARDILAR
Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişimini sürdüren ünlü oyuncu, bu kez ailesiyle çıktığı doğa yürüyüşünden kareleri yayımladı. Sararmış yaprakların arasında yürüdükleri anları paylaşan Kökdemir, fotoğraflarına "An Autumn Tale" notunu düştü.
Kısa sürede ilgi gören paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu geldi. Beste Kökdemir'in eşi ve bebeğiyle verdiği samimi pozlar, takipçilerinin beğenisini topladı.