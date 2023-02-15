Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

Asrın felaketi olarak anılan 2 büyük depremin ardından televizyonlar yaraların sarılması için Türkiye Tek Yürek ortak yayınını 15 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek. Türkiye Tek Yürek sunucuları arasında yer alan Pelin Çift ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda?