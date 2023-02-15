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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

Asrın felaketi olarak anılan 2 büyük depremin ardından televizyonlar yaraların sarılması için Türkiye Tek Yürek ortak yayınını 15 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek. Türkiye Tek Yürek sunucuları arasında yer alan Pelin Çift ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 19:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 19:36
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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

Pelin Çift kimdir kaç yaşında sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başarılı sunucu Pelin Çift ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında "Pelin Çift kimdir?", "Pelin Çift kaç yaşında?" sorularını araştırıyor. İşte Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı ile ilgili merak edilenler...

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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

PELİN ÇİFT KİMDİR?

1978'de İzmir'de doğan 45 yaşındaki Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okudu.

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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Çift, Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde "Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme" adlı Fransızca tez ile yüksek lisansını yaptı.

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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

1997'de NTV ekranlarında hava durumu sunuculuğu ile televizyonculuğa başlayan gazeteci, ardından NTV haber sunuculuğuna terfi ederek 2 yıl haber sundu. 2001 krizinde işten çıkarılınca işsiz kaldı ve yüksek lisansını tamamlamak üzere Galatasaray Üniversitesi'nde radyo televizyon gazeteciliği bölümünde okumaya başladı.

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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı

Yüksek lisans tamamlarken Paris'te Sorbonne Üniversitesi'ne kabul edildi, Tam Fransa'ya gidecekken Sky Türk kuruldu. Orada işe başlayan Pelin Çift NTV'den sonra sırasıyla 2003-2004 tarihleri arasında SkyTürk, 2004-2009 yılları arasında CNN Türk ve 2009 yılında HaberTürk kanallarında sunuculuk hayatına devam etti.