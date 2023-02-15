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Haberler Galeri Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

Didem Arslan kimdir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yaralarını sarmak için gerçekleştirilecek Türkiye Tek Yürek programının sunucuları arasında Didem Arslan Yılmaz'da yer almaktadır. Vatandaşlar başarılı haber ve program sunucu Didem Arslan Yılmaz ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 18:17
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Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

Türkiye Tek Yürek ortak yayını sunucuları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında sorusu merak konusu oldu. İlk olarak Flash TV ekranlarını adını duyuran Yılmaz, ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucusu Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı...

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Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da, 12 Ocak 1974'te doğan 49 yaşındaki Yılmaz'ın babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır.

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Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.

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Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

DİDEM ARSLAN YILMAZ KARİYERİ

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu.

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Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.