Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı

Didem Arslan kimdir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yaralarını sarmak için gerçekleştirilecek Türkiye Tek Yürek programının sunucuları arasında Didem Arslan Yılmaz'da yer almaktadır. Vatandaşlar başarılı haber ve program sunucu Didem Arslan Yılmaz ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?