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Haberler Galeri Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? ATV ekranlarının reyting rekormeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna birçok önemli isim katılıyor. Sevilen oyuncu Pelin Akil, yeni sezonda EDHO'nun kadrosunda yer alacak. Pelin Akil, dizide Bahar karakterine hayat verecek. Bahar rolündeki Pelin Akil'in kim olduğu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 19:26
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Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu bu akşam başlayacak. Dizinin 6. sezonunda yeni isimler kadroya dahil oldu. Güzel oyuncu Pelin Akil'de "Bahar" rolüyle dizinin kadrosunda yer alacak. İşte, Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

Rent Müzkali, Marika'nın Serveti tiyatro oyunlarında yer aldı. Reklam filmlerinde oynadı. Fox TV de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1 de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu.Kızılelma dizisindeki rolü dizinin sezon finalinde bitmiştir.

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Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...
Tiyatro oyunları
*Marika'nın Serveti, Yönetmen : Haldun Dormen
*Rent Müzikali, Yönetmen : Bora Severcan
Filmografi
*2014 Kızılelma
*2013 İnadına Yaşamak
*2013 Su ve Ateş
*2013 Osmanlı Tokadı
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Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

*2012 Suskunlar

*2012 Seksenler

*2011 Kurt Kanunu

*2007-2011 Arka Sıradakiler

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Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

Rent Müzkali, Marika'nın Serveti tiyatro oyunlarında yer aldı. Reklam filmlerinde oynadı. Fox TV de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1 de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu.Kızılelma dizisindeki rolü dizinin sezon finalinde bitmiştir.