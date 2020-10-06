Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil (d.17 Nisan 1986 İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

Rent Müzkali, Marika'nın Serveti tiyatro oyunlarında yer aldı. Reklam filmlerinde oynadı. Fox TV de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1 de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu.Kızılelma dizisindeki rolü dizinin sezon finalinde bitmiştir.