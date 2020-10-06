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Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...
Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? ATV ekranlarının reyting rekormeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna birçok önemli isim katılıyor. Sevilen oyuncu Pelin Akil, yeni sezonda EDHO'nun kadrosunda yer alacak. Pelin Akil, dizide Bahar karakterine hayat verecek. Bahar rolündeki Pelin Akil'in kim olduğu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? EDHO Bahar kimdir, gerçek adı ne? Instagram hesabı...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 19:26
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