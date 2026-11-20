Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. İkiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çift, 27 Ağustos 2025'te resmen boşanmıştı. Ayrılıklarının ardından çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, bu kez sosyal medyada gündem oldu.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği GTA serisinin yeni oyunu GTA 6, oyun dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

Oyun dünyasına ilgi duyan Anıl Altan da bu kez kızlarıyla GTA oynadı. Pelin Akil ise geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşinin kendisine gönderdiği mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak Altan'ı esprili bir dille eleştirdi.

Akil, paylaşımına, "Alin ve Lina babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hâlâ 'Hangi deniz?' diye soruyorum" notunu düştü.