Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı
Oyuncu Pelin Akil, "Empati" programında çocukluğuna, anneannesiyle ilgili unutamadığı anılarına ve annelik deneyimine dair samimi açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Akil, anneannesinin vefatının kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.
Oyuncu Pelin Akil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Çocukluk yıllından anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişimlere kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Akil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Arka Sıradakiler, Suskunlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çember, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.
Programda özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan oyuncu, özellikle çocukluk döneminden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
"ANNEANNEMİN KOKUSU HAFIZAMDA KALDI"
Çocukluk yıllarından bahseden Pelin Akil, küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını, bir dönem anneannesiyle, bir dönem de babaannesiyle yaşadığını anlattı.
"Çocukluğumdan hafızamda kalan anneannemin kokusu var" diyen Akil, çocuklukta yaşananların insanın hafızasında iz bıraktığını söyledi.
"Unutmak bilinçli bir tercih mi, yoksa bir savunma mekanizması mı?" sorusuna ise Akil, "Savunma mekanizması olabilir. Ancak tamamen unutmak mümkün değil bence" yanıtını verdi.
"İKİZLERİN OLACAK" SÖZÜNÜN SIRRI
Anneannesinin kendisine küçük yaşlardan itibaren "İkizlerin olacak" dediğini belirten oyuncu, bunun nedenini de anlattı.
"Küçükken anneannem hep 'İkizlerin olacak' derdi. Çünkü kendisi ikiz bebeklerini kaybetmiş" diyen Akil, "Çok isterdim anneannem beni anne olarak görsün, kızlarla iletişimi olsun" ifadelerini kullandı.
ANNE VE BABASINA DAİR SAMİMİ İTİRAF
Annesine yönelik bazı kızgınlıkları olduğunu da dile getiren Akil, "Annemin daha çok kendini düşünmesini, tutkularının peşinden gitmesini isterdim. Sadece beni düşünmesini değil. Bu açıdan kızıyorum ona" dedi.
Babasına da zaman zaman kızdığını söyleyen oyuncu, babasıyla ilişkisinde bazı dönemler görüşmediklerini ve yaşanan küslüklerin uzun sürdüğünü anlattı.
"ÇOK İYİ BİR BABA"
Akil, çocuk sahibi olduktan sonra anne ve babasına bakışının da değiştiğini belirterek eşi Anıl Altan'dan söz etti:
"Çocuklarıma çok iyi bir baba bulmuşum."
"ANNEANNEMİN VEFATI İÇİMDE YARA OLDU"
Pelin Akil, anneannesiyle olan ilişkisine dair anlattıklarıyla programda duygusal anlar yaşadı.
"23 yaşına kadar annemle uyudum" diyen oyuncu, çocukluk travmaları konusunda terapi alıp almadığı sorusuna anneannesinin vefatıyla ilgili yaşadığı süreci anlatarak yanıt verdi.
Akil, "Anneannemi son zamanlarında bakımevine götürmek zorunda kaldık. Annemler daha iyi bakılması için öyle karar vermişti. O merkeze gittikten iki hafta sonra anneannem öldü. Ben o dönem çok istemiştim ona bakmayı ama olmamıştı. Sonra o merkezle ilgili yaşlılara kötü davrandıklarına dair haberler çıktı. Ve bu benim içimde yara oldu" ifadelerini kullandı.