Oyuncu Pelin Akil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Çocukluk yıllından anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişimlere kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Akil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Arka Sıradakiler, Suskunlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çember, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

"ANNEANNEMİN KOKUSU HAFIZAMDA KALDI"

Çocukluk yıllarından bahseden Pelin Akil, küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını, bir dönem anneannesiyle, bir dönem de babaannesiyle yaşadığını anlattı.

"Çocukluğumdan hafızamda kalan anneannemin kokusu var" diyen Akil, çocuklukta yaşananların insanın hafızasında iz bıraktığını söyledi.

"Unutmak bilinçli bir tercih mi, yoksa bir savunma mekanizması mı?" sorusuna ise Akil, "Savunma mekanizması olabilir. Ancak tamamen unutmak mümkün değil bence" yanıtını verdi.

"İKİZLERİN OLACAK" SÖZÜNÜN SIRRI

Anneannesinin kendisine küçük yaşlardan itibaren "İkizlerin olacak" dediğini belirten oyuncu, bunun nedenini de anlattı.

"Küçükken anneannem hep 'İkizlerin olacak' derdi. Çünkü kendisi ikiz bebeklerini kaybetmiş" diyen Akil, "Çok isterdim anneannem beni anne olarak görsün, kızlarla iletişimi olsun" ifadelerini kullandı.