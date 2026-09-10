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Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Pelin Akil, "Empati" programında çocukluğuna, anneannesiyle ilgili unutamadığı anılarına ve annelik deneyimine dair samimi açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Akil, anneannesinin vefatının kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 1

Oyuncu Pelin Akil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Çocukluk yıllından anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişimlere kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Akil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 2

Arka Sıradakiler, Suskunlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çember, Ben Bu Cihana Sığmazam ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Programda özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan oyuncu, özellikle çocukluk döneminden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 3

"ANNEANNEMİN KOKUSU HAFIZAMDA KALDI"

Çocukluk yıllarından bahseden Pelin Akil, küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını, bir dönem anneannesiyle, bir dönem de babaannesiyle yaşadığını anlattı.

"Çocukluğumdan hafızamda kalan anneannemin kokusu var" diyen Akil, çocuklukta yaşananların insanın hafızasında iz bıraktığını söyledi.

"Unutmak bilinçli bir tercih mi, yoksa bir savunma mekanizması mı?" sorusuna ise Akil, "Savunma mekanizması olabilir. Ancak tamamen unutmak mümkün değil bence" yanıtını verdi.

"İKİZLERİN OLACAK" SÖZÜNÜN SIRRI

Anneannesinin kendisine küçük yaşlardan itibaren "İkizlerin olacak" dediğini belirten oyuncu, bunun nedenini de anlattı.

"Küçükken anneannem hep 'İkizlerin olacak' derdi. Çünkü kendisi ikiz bebeklerini kaybetmiş" diyen Akil, "Çok isterdim anneannem beni anne olarak görsün, kızlarla iletişimi olsun" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 4

ANNE VE BABASINA DAİR SAMİMİ İTİRAF

Annesine yönelik bazı kızgınlıkları olduğunu da dile getiren Akil, "Annemin daha çok kendini düşünmesini, tutkularının peşinden gitmesini isterdim. Sadece beni düşünmesini değil. Bu açıdan kızıyorum ona" dedi.

Babasına da zaman zaman kızdığını söyleyen oyuncu, babasıyla ilişkisinde bazı dönemler görüşmediklerini ve yaşanan küslüklerin uzun sürdüğünü anlattı.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 5

"ÇOK İYİ BİR BABA"

Akil, çocuk sahibi olduktan sonra anne ve babasına bakışının da değiştiğini belirterek eşi Anıl Altan'dan söz etti:

"Çocuklarıma çok iyi bir baba bulmuşum."

"ANNEANNEMİN VEFATI İÇİMDE YARA OLDU"

Pelin Akil, anneannesiyle olan ilişkisine dair anlattıklarıyla programda duygusal anlar yaşadı.

"23 yaşına kadar annemle uyudum" diyen oyuncu, çocukluk travmaları konusunda terapi alıp almadığı sorusuna anneannesinin vefatıyla ilgili yaşadığı süreci anlatarak yanıt verdi.

Akil, "Anneannemi son zamanlarında bakımevine götürmek zorunda kaldık. Annemler daha iyi bakılması için öyle karar vermişti. O merkeze gittikten iki hafta sonra anneannem öldü. Ben o dönem çok istemiştim ona bakmayı ama olmamıştı. Sonra o merkezle ilgili yaşlılara kötü davrandıklarına dair haberler çıktı. Ve bu benim içimde yara oldu" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 6

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAYINCA HOSTESLİĞE BAŞVURDU

İlk yıl üniversiteyi kazanamadığını da anlatan Akil, bunun üzerine hosteslik için başvurduğunu ve bir süre çalıştığını söyledi.

Oyuncu, babasının kendisine bu konuda destek olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren farklı işlerde çalışarak kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiğini belirtti.

"UMARIM BİR GÜN ANIL'LA EVLENİRİM" İTİRAFI

İlk aşkını da anlatan Pelin Akil, yıllar önce tuttuğu günlükte gelecekte eşiyle ilgili yazdığı bir cümleyi paylaşarak gülümsetti.

"Marmaris'te yazlıkta çok küçük yaşta bir aşkım oldu. Günlük de tutuyordum o dönem ve şey yazmışım: 'Umarım bir gün Anıl'la evlenirim.' Anıl'la evlendim ama aynı Anıl değil" diyen Akil, sözlerinin ardından güldü.

Kızlarının babası Anıl Altan ile evliliğinden de bahseden oyuncu, Altan ile her zaman çok iyi arkadaş olduklarını ve birlikte gülüp eğlenebildiklerini söyledi. Ancak zaman içerisinde bazı şeylerin değiştiğini de ifade etti.

"EĞLENCELİ BİR ANNEYİM"

Taylan'ın "Nasıl bir annesin?" sorusuna ise Akil, "Bence eğlenceli bir anneyim. Çok gülüyoruz birlikte, şaka yaptığımı anlıyorlar. Biraz evhamlıyım, Anıl o anlamda biraz daha rahatlatıyor beni" yanıtını verdi.

Pelin Akil çocukluğundan anneliğe uzanan hayatını anlattı 7

ALİN'İ KENDİSİNE, LİNA'YI BABASINA BENZETİYOR

İkiz kızları Alin ve Lina hakkında da konuşan Pelin Akil, iki çocuğunun karakterlerinin birbirinden farklı olduğunu anlattı.

Alin'i kendisine daha çok benzettiğini söyleyen Akil, "Duygularını daha içinde yaşar, onu daha benim küçüklüğüm gibi görüyorum. Alin'e bakınca kendimi görüyorum. Bu sebeple ona daha hassas davranmaya çalışıyorum" dedi.

Lina'nın ise babası Anıl Altan'a daha çok benzediğini belirten oyuncu, "Dert etmez, aklına ne gelirse söyler geçer" ifadelerini kullandı.

"KENDİME DUYDUĞUM AŞKI GERİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Son dönemde kendisiyle olan ilişkisini yeniden kurmaya çalıştığını söyleyen Akil, bu durumun evliliğiyle ilgili olmadığının altını çizdi.

"Kendime duyduğum aşkı geri kazanmaya çalışıyorum. Ama bu evlilikle alakalı değil, biraz çocuklarla gelen telaşe yüzünden oldu" diyen oyuncu, annelik sürecinin kendisini de değiştirdiğini ifade etti.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve kendisini her zaman bir Broadway sahnesinde hayal ettiğini anlatan Akil, hayallerin gücüne inandığını söyledi.

"Ne istersem oluyor, gerçekten kalbimden istiyorsam gerçekleşiyor" diyen oyuncu, sevdiklerini kaybetmekten çok korktuğunu ve duygularını saklamadığını belirtti.

Programın sonunda "Nasıl hatırlanmak istersin?" sorusunu da yanıtlayan Pelin Akil, "Gerçekten iyi bir insandı diye hatırlanmak isterim" dedi.

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