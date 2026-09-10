Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı ve damadıyla neşeli karesi dikkat çekti

Türk müziğinin usta sanatçısı Nilüfer, kısa süre önce evlenen kızı Ayşe Nazlı ve damadı Batuhan Yağlıoğlu ile verdiği samimi aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının neşeli karesi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 3 Haziran 2026'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

AYŞE NAZLI İLE REHA MUHTAR ARASINDAKİ BAĞ Ayşe Nazlı Yumlu, ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı ve usta gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın manevi kızı olarak biliniyordu. Nilüfer tarafından 2000 yılında henüz 4 aylıkken evlat edinilen Ayşe Nazlı, Nilüfer ile Reha Muhtar'ın 2001-2003 yılları arasında yaşadığı ilişki sırasında Muhtar'ı manevi babası olarak benimsedi.

Reha Muhtar da Ayşe Nazlı'nın hayatında baba figürü olarak yer aldı. Ayşe Nazlı, yıllar boyunca manevi babası olarak gördüğü Muhtar ile arasındaki bağı sürdürdü.

Ayşe Nazlı, 14 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen törenle Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Kızının bu özel gününde yanında olan Nilüfer, düğünün ardından da aile mutluluğunu yansıtan paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

NİLÜFER'DEN KIZI VE DAMADIYLA MUTLULUK POZU Son olarak kızı Ayşe Nazlı ve damadı Batuhan Yağlıoğlu ile bir araya gelen usta sanatçı, neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı. Nilüfer'in samimi aile pozu kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.