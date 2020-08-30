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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix'in sevilen dizisi Peaky Blinders için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizinin senaristi tarafından 6. sezon hakkında ilk açıklama geldi. Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı bildirildi. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 23:09
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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Netflix'in en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 5. sezonu büyük beğeni toplayan dizinin takipçileri yeni sezonu iple çekiyor. Netflix tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

2. Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

3. Strateji

Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.