Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix'in sevilen dizisi Peaky Blinders için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizinin senaristi tarafından 6. sezon hakkında ilk açıklama geldi. Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı bildirildi. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...