Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar'a gerek yok ben oynarım

Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Uzun süredir ara verdiği oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Boluğur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlam bir rolü istediğini belirten oyuncu "Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım" dedi. Geçen yıl Hülya Avşar'ın da "Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler" dediği hatırlatılan Boluğur, "gerek yok ben oynarım" dedi.