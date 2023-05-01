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Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar'a gerek yok ben oynarım

Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Uzun süredir ara verdiği oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Boluğur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlam bir rolü istediğini belirten oyuncu "Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım" dedi. Geçen yıl Hülya Avşar'ın da "Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler" dediği hatırlatılan Boluğur, "gerek yok ben oynarım" dedi.

Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:41
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Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar’a gerek yok ben oynarım

Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar’a gerek yok ben oynarım

Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu "Sağlam bir rol istiyorum. Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim" dedi.

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Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar’a gerek yok ben oynarım

Bu Manukyan'ın oyuncuların gündemine ilk kez gelişi değildi.

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Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar’a gerek yok ben oynarım

'İZİN VERMEDİLER' DEMİŞTİ

Geçen yıl Hülya Avşar da "Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler" demişti.

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Paylaşılamayan rol! Ekrana dönmeye hazırlanan Merve Boluğur: Hülya Avşar’a gerek yok ben oynarım

Merve Boluğur "Hülya Avşar'ın yaşlılığını, benim gençliğini oynamamıza gerek yok. İki dönemi de ben oynarım."