Kardeşinin emanetlerini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

"BU SON İÇTEN GÜLDÜĞÜN FOTOĞRAFIMIZDI"

Zaman zaman acısını sosyal medya hesabından dile getiren şarkıcı, annesi ve genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'la olan bir pozunu paylaşmış ve annesine seslenmişti. Ünlü şarkıcı, paylaşımında ''Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam'' ifadelerini kullanmıştı.