01 Mayıs 2023, Pazartesi
Kardeşinin emanetlerini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım
Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Büyük acıyla yıkılan türkücü kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıktı. Her ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Alişan, şimdi de yeğenleri ve yengesi için 30 milyonluk yatırım yaptı.
Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:42
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