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Haberler Galeri Kardeşinin emanetlerini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

Kardeşinin emanetlerini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

Alişan'ın kardeş Selçuk Tektaş 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Büyük acıyla yıkılan türkücü kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıktı. Her ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Alişan, şimdi de yeğenleri ve yengesi için 30 milyonluk yatırım yaptı.

Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:42
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Kardeşlerinin emanetini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

Alişan, 2021 yılının temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Yaşadığı büyük acının ardından kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıkan ve ailenin her ihtiyacıyla ilgilenen ünlü ismin, yeğenlerine ve yengesine büyük bir jest yaptığı öğrenildi.

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Kardeşlerinin emanetini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

Alişan'ın aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

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Kardeşlerinin emanetini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

"SENSİZ HEP EKSİĞİM"

Kardeşine olan özlemini sık sık dile getiren şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Selçuk Tektaş ile çekilen eski bir fotoğrafını paylaşmış ve şu ifadelere yer vermişti:

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Kardeşlerinin emanetini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

Çok özledim çok. Bir sene daha bitecek sensiz. Alışmadım, alışamıyorum… Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum. 'Abi sahne saati geldi' diye aramanı, 'Abi bu ay çok iyi', 'Abi nasıl oldun, düzeldi mi sesin?' diye aramanı o kadar özledim ki. Seni o kadar özledim ki. Sen varmışsın gibi, hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya, seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim. Seni çok seviyorum canımın parçası.

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Kardeşlerinin emanetini bırakmadı! Alişan’dan yeğenleri ve yengesi için 30 milyon TL’lik yatırım

"BU SON İÇTEN GÜLDÜĞÜN FOTOĞRAFIMIZDI"

Zaman zaman acısını sosyal medya hesabından dile getiren şarkıcı, annesi ve genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'la olan bir pozunu paylaşmış ve annesine seslenmişti. Ünlü şarkıcı, paylaşımında ''Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam'' ifadelerini kullanmıştı.