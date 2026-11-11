DÖRT ÇOCUKLA HAYATININ EN MUTLU DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Yoğun çalışma temposu ve annelik hayatını bir arada sürdüren Wilma Elles, dört çocuk sahibi olmanın zorluklarına rağmen mutlu olduğunu dile getiriyor.

Gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına verdiği destekle de öne çıkan Wilma Elles, yardım projelerinde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak "Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa" sloganıyla düzenlenen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza ile katılarak dikkat çekti.