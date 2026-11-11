Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı
Dünyaca ünlü yıldızlar, kazançları ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti Forbes listesine girerken Wilma Elles'in gayrimenkul yatırımları ve Engin Altan Düzyatan'ın 48 milyon dolarlık servetine ilişkin iddialar gündem oldu.
Dünyaca ünlü müzisyenler ve oyuncular, kariyerlerinin yanı sıra kazançları ve yatırımlarıyla da gündemden düşmüyor. Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran The Beatles'ın kurucularından Paul McCartney de bu kez servetiyle dikkat çekti.
Forbes'un milyarderler listesinde yer alan 84 yaşındaki İngiliz müzisyenin toplam varlığının 1,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
LİSTENİN ZİRVESİNDE JAY-Z VE TAYLOR SWİFT VAR
McCartney, bu servetiyle dünyanın en zengin müzisyenleri arasında üçüncü sırada gösteriliyor. Ünlü sanatçının önünde 2,8 milyar dolarlık servetiyle Jay-Z ve 2 milyar dolarlık varlığıyla Taylor Swift bulunuyor.
SERVETİNİN ARKASINDA MÜZİK MİRASI VE YATIRIMLAR VAR
Paul McCartney'nin yıllar içinde büyüttüğü servetinde konser gelirleri, müzik telifleri ve yatırımları önemli rol oynuyor. Sanatçının kendi eserlerinin yanı sıra farklı müzisyenlerin müzik kataloglarına yaptığı yatırımlar da kazancını artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
McCartney'nin 1969 yılında kurduğu müzik yayıncılığı şirketi aracılığıyla kendi eserlerinin ve başka sanatçıların telif haklarının yönetiminde yer aldığı belirtiliyor. Buddy Holly gibi önemli müzisyenlerin kataloglarına ve Broadway müzikallerinin bestelerine yönelik yatırımları da servetine katkı sağlayan gelişmeler arasında bulunuyor.
The Beatles döneminden kalan şarkı yazarlığı telifleri de sanatçıya önemli bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.
WİLMA ELLES KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR
Türkiye'de de hem oyunculuğu hem özel hayatıyla adından söz ettiren Wilma Elles, kazancını değerlendirme biçimiyle dikkat çekiyor. Almanya doğumlu oyuncu, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Türkiye'deki yaşamını sürdürürken kariyerine ve ailesine birlikte zaman ayırıyor.
Dört çocuk annesi Elles'in, İstanbul'un farklı semtlerinde 10'un üzerinde daire satın aldığı ve bu gayrimenkulleri kiraya vererek gelir elde ettiği öne sürülüyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pierre Loti çevresinde yatırımları bulunduğu belirtilen oyuncu, gayrimenkul tercihleriyle de gündeme geliyor.