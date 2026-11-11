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Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü yıldızlar, kazançları ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti Forbes listesine girerken Wilma Elles'in gayrimenkul yatırımları ve Engin Altan Düzyatan'ın 48 milyon dolarlık servetine ilişkin iddialar gündem oldu.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 1

Dünyaca ünlü müzisyenler ve oyuncular, kariyerlerinin yanı sıra kazançları ve yatırımlarıyla da gündemden düşmüyor. Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran The Beatles'ın kurucularından Paul McCartney de bu kez servetiyle dikkat çekti.

Forbes'un milyarderler listesinde yer alan 84 yaşındaki İngiliz müzisyenin toplam varlığının 1,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 2

LİSTENİN ZİRVESİNDE JAY-Z VE TAYLOR SWİFT VAR

McCartney, bu servetiyle dünyanın en zengin müzisyenleri arasında üçüncü sırada gösteriliyor. Ünlü sanatçının önünde 2,8 milyar dolarlık servetiyle Jay-Z ve 2 milyar dolarlık varlığıyla Taylor Swift bulunuyor.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 3

SERVETİNİN ARKASINDA MÜZİK MİRASI VE YATIRIMLAR VAR

Paul McCartney'nin yıllar içinde büyüttüğü servetinde konser gelirleri, müzik telifleri ve yatırımları önemli rol oynuyor. Sanatçının kendi eserlerinin yanı sıra farklı müzisyenlerin müzik kataloglarına yaptığı yatırımlar da kazancını artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 4

McCartney'nin 1969 yılında kurduğu müzik yayıncılığı şirketi aracılığıyla kendi eserlerinin ve başka sanatçıların telif haklarının yönetiminde yer aldığı belirtiliyor. Buddy Holly gibi önemli müzisyenlerin kataloglarına ve Broadway müzikallerinin bestelerine yönelik yatırımları da servetine katkı sağlayan gelişmeler arasında bulunuyor.

The Beatles döneminden kalan şarkı yazarlığı telifleri de sanatçıya önemli bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 5

WİLMA ELLES KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Türkiye'de de hem oyunculuğu hem özel hayatıyla adından söz ettiren Wilma Elles, kazancını değerlendirme biçimiyle dikkat çekiyor. Almanya doğumlu oyuncu, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Türkiye'deki yaşamını sürdürürken kariyerine ve ailesine birlikte zaman ayırıyor.

Dört çocuk annesi Elles'in, İstanbul'un farklı semtlerinde 10'un üzerinde daire satın aldığı ve bu gayrimenkulleri kiraya vererek gelir elde ettiği öne sürülüyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pierre Loti çevresinde yatırımları bulunduğu belirtilen oyuncu, gayrimenkul tercihleriyle de gündeme geliyor.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 6

DÖRT ÇOCUKLA HAYATININ EN MUTLU DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Yoğun çalışma temposu ve annelik hayatını bir arada sürdüren Wilma Elles, dört çocuk sahibi olmanın zorluklarına rağmen mutlu olduğunu dile getiriyor.

Gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına verdiği destekle de öne çıkan Wilma Elles, yardım projelerinde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak "Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa" sloganıyla düzenlenen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza ile katılarak dikkat çekti.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 7

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından Engin Altan Düzyatan da kazancı ve yatırımlarıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen oyuncu, uzun yıllardır sürdürdüğü kariyerinde birçok başarılı projede rol aldı.

Paul McCartney'nin 1,4 milyar dolarlık serveti! Forbes listesindeki yeri şaşırttı 8

2014 yılında, Hülya Koçyiğit'in torunu ve eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile evlenen Düzyatan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam anlaşmalarıyla da gelir elde ediyor.

Rol aldığı yapımlarla Türkiye'de ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, farklı markaların reklam kampanyalarında da yer alıyor.

Ünlü oyuncunun bölüm başı kazançları ve reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirlerle birlikte yaklaşık 48 milyon dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu iddia ediliyor. Ancak bu rakamın kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir servet bilgisi olmadığını da belirtmek gerekiyor.

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